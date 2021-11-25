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السلطات الروسية تعلن ارتفاع عدد ضحايا حادث منجم الفحم في سيبيريا الى 11 قتيلاعلى الأقل وأن 46 شخصا لا يزالون عالقين داخله

الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

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