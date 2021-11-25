الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رابطة علماء اليمن تستنكر قرار السلطات الأسترالية ضد حزب الله

رابطة علماء اليمن تستنكر قرار السلطات الأسترالية ضد حزب الله
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

استنكرت رابطة علماء اليمن، اليوم الخميس، تصنيف السلطات الأسترالية لحزب الله كمنظمة "إرهابية" وتبعيتهم المخزية للسياسة الأمريكية، مدينة خطوات التطبيع المغربي والأردني مع كيان العدو الصهيوني.

العالم - اليمن

وقالت رابطة علماء اليمن، في بيان إن "تصنيف السلطات الأسترالية أو غيرها من السلطات في المستقبل لن يزيد الأحرار في حزب الله إلا قوة شكيمة ورباطة جأش وثباتا على الدرب الجهادي".

وأضاف البيان: على شعوب ونخب الأمة وعلماءها أن يعلنوا موقفهم الأخوي الصريح المتضامن مع حزب الله وتبني الموقف الرافض لمثل هكذا قرارات وتصنيفات جائرة.

ودعت رابطة علماء اليمن للتحرك الإعلامي والسياسي الضاغط لكشف عوار وخطأ هكذا قرارات وتصنيفات بحق حزب الله أو أنصار الله أو حماس أو الحشد الشعبي ومخاطبة الشعوب الغربية بالحقيقة التي تؤكد انحياز أنظمتها للكيان الصهيوني.

كما حثت "الحكومة الأسترالية على مراجعة موقفها وسحب قرارها الظالم وإدراك مغبة استعداء وتشويه أحرار الأمة ومحور المقاومة والبعد عن التبعية والانحياز للكيان الصهيوني".

وأكد علماء اليمن أن موقف حزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن وحركة الجهاد وحماس في فلسطين والحشد الشعبي في العراق من الكيان الصهيوني موقف مبدأي وإيماني لا يكمن أن يتبدل أو يساوم عليه

وشدد العلماء على ضرورة "تعزيز الوعي بخطورة الأنظمة المنافقة المسارعة في تولي اليهود والنصارى والصمت أو الحياد إزاء مواقفها النفاقية المؤيدة والمشجعة لهكذا قرارات وعلى رأسها النظامان السعودي والإماراتي".

كما أدان علماء اليمن "خطوات التطبيع المغربي والأردني مع الكيان الصهيوني الغاصب، معتبرين أن هذه الخطوات محرمة شرعا وتمثل خيانة لقضية ومظلومية الشعب الفلسطيني وشهداءه".

روابط ذات صلة

أحزاب اللقاء المشترك اليمنية تدين قرار أستراليا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"

الخارجية اليمنية تعلق تصنيف الحكومة الأسترالية حزب الله "منظمة إرهابية"

أنصارالله تدين القرار الأسترالي بحق حزب الله في لبنان

تشاووش أوغلو يبحث مع حمدوك تطورات الأوضاع السياسية في السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

8 قتلى و17 جريحا جراء انفجار بالعاصمة الصومالية

الكويت والإمارات تعلنان موقفهما من اجتماع "أوبك+" المقبل

الجزائر: القبض على المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية 'الماك'

ملفات الإضطهاد في البحرين .. حسين علي مطر

اللواء جعفري: اقتدار ايران ارغم اميركا على مغادرة المنطقة

هاشتاغ 'المغرب يخون الامة الاسلامية' يجتاح الجزائر