الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر: القبض على المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية 'الماك'

الجزائر: القبض على المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية 'الماك'
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأجهزة الأمنية الجزائرية، اليوم الخميس، القبض على المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية "الماك".

العالم - افريقيا

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصدر أمني، بأن الإرهابي المقبوض عليه يدعى "مالا يوغرطة"، وله مسمى حركي "يوبا"، وهو مكلف بالاتصال بالمنظمة الارهابية "الماك" ، والمقيم بمنطقة عزازقة بولاية تيزي وزو (100 كم شرقي الجزائر العاصمة).

وبحسب المصدر الأمني، جرى القبض على الإرهابي بمدينة عين الترك بساحل وهران (على بعد 432 كيلومترا عن الجزائر العاصمة)، وكان يعتزم مغادرة الأراضي الجزائرية سرا تجاه السواحل الإسبانية.

يذكر أن مسمى منظمة "الماك" الإرهابية الانفصالية وهو اختصار بالفرنسية لـ"حركة تقرير مصير منطقة القبائل"، وهي منظمة غير قانونية في الجزائر وتم تصنيفها على أنها "إرهابية" في 18 مايو الماضي.

روابط ذات صلة

مخطط اسرائيلي لاستهداف الجزائر عبر المغرب

الجزائر.. إدانة المدير العام السابق للأمن بـ 8 سنوات سجنا نافذا

بدء التصويت في المكاتب المتنقلة للانتخابات المحلية الجزائرية

الجزائر تودع القمح الفرنسي وتسلم على القمح الروسي!

الجزائر تكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل مواطنيها في 'القصف المغربي'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

8 قتلى و17 جريحا جراء انفجار بالعاصمة الصومالية

الكويت والإمارات تعلنان موقفهما من اجتماع "أوبك+" المقبل

الجزائر: القبض على المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية 'الماك'

ملفات الإضطهاد في البحرين .. حسين علي مطر

اللواء جعفري: اقتدار ايران ارغم اميركا على مغادرة المنطقة

هاشتاغ 'المغرب يخون الامة الاسلامية' يجتاح الجزائر