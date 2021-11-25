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4 حالات وفاة جديدة بكورونا في المغرب

4 حالات وفاة جديدة بكورونا في المغرب
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء عن تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (Covid-19).

العالم - المغرب

وجاءت إحصاءات وزارة الصحة المغربية، على بوابتها الرسمية، حول مصابي فيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 949.263 ألف حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء من المرض بلغ 931.433ألف حالة، بتماثل 135 حالة جديدة للشفاء.

وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 14.77 ألف حالة، بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

وحول عدد المتلقين لجرعات اللقاح أشارت الوزارة إلى أن عددهم بلغ 24.401 مليون شخص للجرعة الأولى، و22.595 مليون للجرعة الثانية.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 108 حالات، بتسجيل 9 حالات في 24 ساعة.

وتستمر الوزارة في التشديد على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.

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