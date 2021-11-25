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عاملو "أونروا" يقررون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل

عاملو
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قرر المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، الدخول بإضراب مفتوح عن العمل ابتداء من الخميس المقبل، وفقًا لتصريح مقتضب.

العالم-فلسطين

وقرر المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا"، الدخول في "نزاع عمل" مع إدارة الوكالة ابتداء من مطلع الشهر الجاري، ومنحها مهلة 21 يوماً بادرة حسن نية منه؛ قبل الدخول في إضراب مفتوح عن العمل.

ومن الخطوات التصعيدية التي نفذها اتحاد العاملين؛ وقف العمل بمنظومة الإيميس، ووقف ورش التدريب وحضور الاجتماعات، والتوقف عن العمل عدة مرات خلال الشهر الحالي.

ويطالب عاملو "أونروا" إدارة وكالتهم، بوقف قرار الإجازة الاستثنائية دون راتب، وإعادة الزيادة السنوية للموظفين والعدول عن تجميدها، وصرف راتبي الشهر الحالي والمقبل في موعديهما، والشروع بتعيين الموظفين، وإلغاء نظام العمل بالمياومة، ورفد العيادات بالطواقم الطبية اللازمة، وتعيين موظف بديل مكان الموظف المجاز، وزيادة أعداد العمال في المخيمات، والتخفيف من العقوبات التي تطال الموظفين.

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عاملو "أونروا" يقررون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل

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