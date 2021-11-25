مالم يُرفع الحظر من ايران توقع المزيد من ضبط النفس لیس منطقيا

العالم- ايران

وفي حديثه خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفضاء الافتراضي تحت موضوع التحقق والرقابة في الجمهورية الاسلامية الايرانية في ضوء القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن، قال محمدرضا غائبي: لقد أوضح وفدنا بالتفصيل خلال الاجتماعات السابقة لمجلس الحكام، الأسباب والعوامل التي أدت الى الوضع الحالي الذي نواجهه فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

واضلف: نحن نعتقد أنه غير الصحيح من الناحية المنهجية، وغير الحكيم من الناحية المنطقية بأن نتوقع نتيجة أو أثرا مختلفا فيما لا تزال الاسباب والعوامل نفسها موجودة.

يتبع..