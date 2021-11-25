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في سياق التطبيع ...

المغرب تشتري من الاحتلال الاسرائيلي مسيّرات وأنظمة أسلحة متقدمة

المغرب تشتري من الاحتلال الاسرائيلي مسيّرات وأنظمة أسلحة متقدمة
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

تكريسا لتطبيع العار، وقّعت المغرب، الخميس، اتفاقية مع الكيان الإسرائيلي، لشراء مسيّرات وأنظمة أسلحة متقدمة إسرائيلية.

العالم-الاحتلال

وقالت وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إنه "في إطار زيارته للمغرب، وقّعنا مع الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، مذكرة تفاهم دفاعية رائدة".

وأضاف غانتس: "توفر الاتفاقية إطارًا صلبًا يُضفي الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين البلدين، وتضع أساسًا يدعم أي تعاون في المستقبل".

وتابع: "ستُمكن الاتفاقية المؤسسات الدفاعية في كلا البلدين من التمتع بتعاون متزايد في مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري وغير ذلك".

وهذه الاتفاقية الثانية، التي يوقعها الاحتلال والمغرب، خلال زيارة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس للرباط، التي بدأت الثلاثاء.

والأربعاء، قالت وزارة الحرب الإسرائيلية: إن غانتس، ولوديي، وقّعا "مذكرة تفاهم دفاعية رائدة (..) في مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري وغير ذلك".

ووصل غانتس إلى العاصمة المغربية، مساء الثلاثاء، في أول زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، لوزير حرب إسرائيلي، تستمر حتى الخميس.

وكان الاحتلال والمغرب قد أعلنا نهاية العام الماضي توقيع اتفاقية تطبيع بينهما، بعد توقف العلاقات بينهما عام 2002.

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