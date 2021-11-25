مجلس السيادة السودانى يُعين عبدالعزيز فتح الرحمن رئيساً للقضاء

العالم - السودان

وترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للمجلس.

وقالت الدكتورة سلمي عبدالجبار الناطق الرسمي باسم المجلس، في تصريح صحفي، إن المجلس أكد على أن اختيار رئيس القضاء ونوابه ومساعديه، تم وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون.

وأشارت إلى أن المجلس تطرق إلى أهمية تشكيل مجلس القضاء العالي واستكمال كافه المؤسسات العدلية، موضحة أن المجلس سيواصل تداوله لتعيين النائب العام لاستكمال المؤسسات الحقوقية والعدلية لترسيخ دولة القانون.

وأضافت أن المجلس وافق على إنهاء عقد رئيس المحكمة الدستورية الدكتور وهبي محمد مختار الذي انقضت مدته في هذا الشهر، مشيرة إلى أن المجلس عبر عن شكره وتقديره لدوره الكبير خلال الفترة الماضية.

وقالت إن المجلس تناول الجهود الضرورية للوصول إلى حلول ناجعة للوضع في شرق السودان، موضحة أنه تم تشكيل لجنه عليا برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وعضوية كل من أعضاء المجلس الطاهر حجر أبو بكر، وأبو القاسم محمد برطم، والدكتور عبد الباقي عبد القادر.

يشار إلى أن عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين كان رئيسا مكلفا للقضاء في الفترة الماضية.