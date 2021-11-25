أزمة جديدة في وجه سعيّد.. بيوم غضب للعاطلين عن العمل

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احتجاجات متزامنة بالعاصمة تونس وبعدد من المحافظات الاخرى يشنها العاطلون عن العمل من اصحاب الشهادات العليا في يوم الغضب الوطني رفضا لتراجع الرئيس قيس سعيد عن تفعيل القانون الخاص بتشغيلهم في الوظيفة العمومية.



وقال عضو بتنسيقية الانتداب حقي، حمادي السحباني، ان "اعطيني حل بسيط لا تقم بعمل قانون اعطنا حل واضح يرضي الناس جميعا يرضي حسب القانون 38 العشر السنين وما فوق لان الناس يجب ان تعيش نحن لا نطلب الكثير يجب ان نعيش ونعيش اولادنا عيشه كريمة"



التحركات الاحتجاجية اتخذت منحى تصعيديا في المحافظات الداخلية على غرار القصرين وقفصة وسيدي بوزيد وصفاقس والقيروان حيث يخوض عدد من العاطلين اعتصامات مفتوحة بمقرات حكومية فيما دخل بعضهم اضراب جوع وحشي لاجبار السلطات على فتح باب الحوار معهم وايجاد الحلول لهم.



حيث قالت عضو بحراك المعطلين عن العمل، رندة الرويسي ، ان "ما معني ان يظل شخص يقرأ ويقرأ ثم لا يجد نصيبه في هذا البلد، ما هي هذه الرسائل، اولادنا والاجيال الصاعدة سوف يسبب في انقطاع مبكر عن الدراسة وتكثر الجريمة والفساد والارهاب وتكثر الحرقة (الهجرة) ونحن نعرف اولادنا الذين هاجروا وغرقوا في البحر ما هو مصيرنا وما هذه الرسالة السلبية التي نوصلها للعالم ".



الصمت الحكومي ازاء التحركات الاحتجاجية التي تغذي الازمة الاجتماعية سيزيد في تازيم الاوضاع وسيدفع بفئات وقطاعات اخرى لاختيار الشارع حلا لابلاغ مطالبها الى السلطات



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