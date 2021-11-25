بيلاروس تبدأ تسيير دوريات جوية مشتركة مع الجيش الروسي

العالم ـ أوروبا

وذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان أصدرته اليوم الخميس أنها قررت زيادة تعداد قوات الدفاع الجوي وتسيير دوريات مشتركة مع سلاح الجو الروسي في المجال الجوي فوق حدود الدولة.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي على خلفية تكثيف تحليقات مختلف أنواع الطيران على مقربة من الحدود البيلاروسية، بغية منع خرق الحدود.

وأكدت الوزارة أن مجموعة تكتيكية تضم مقاتلات بيلاروسية وروسية من طراز "سو-30 إس إم" نفذت اليوم دورية جوية مشتركة على طول حدود البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار أزمة المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي الذين وجدوا أنفسهم عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا، وسط تبادل اتهامات بين مينسك والتكتل الأوروبي بافتعال الأزمة.