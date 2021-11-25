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موسكو تكشف الشرط الأساسي لتطبيع علاقاتها مع واشنطن

موسكو تكشف الشرط الأساسي لتطبيع علاقاتها مع واشنطن
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة متوقف على شرط أساسي.

العالم ـ أوروبا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات صحفية، اليوم الخميس إن تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة أمر مستحيل دون حل قضية الممتلكات الدبلوماسية الروسية (المصادرة قي أمريكا).

وأشارت زاخاروفا إلى أن واشنطن إلى الآن لا تحاول بطريقة أو بأخرى حل المشكلة مع قضية الممتلكات الدبلوماسية الروسية المصادرة على الأراضي الأمريكية، إضافة إلى أنها لا تسمح حتى للدبلوماسيين الروس التواجد هنالك بغرض (المعاينة).

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية "حتى يومنا لم يحدث شيء.. على الرغم من الوعود التي قُطعت لحلها على مستوى قيادة وزارة الخارجية الأمريكية".

ووفقا لزخاروفا ، "من دون حل قضية الممتلكات الدبلوماسية المصادرة، من المستحيل، من حيث المبدأ، تطبيع علاقاتنا الثنائية مع الولايات المتحدة، والتي ببساطة تسممها العقبات القانونية والاصطدامات التي فرضتها واشنطن".

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