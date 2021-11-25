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نواب أردنيون يطالبون بعقد جلسة "مستعجلة" لمناقشة التعاون مع الاحتلال

نواب أردنيون يطالبون بعقد جلسة
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

طالب نحو 70 نائبا أردنيا بعقد جلسة "مستعجلة" لمجلس النواب لمناقشة إعلان النوايا الذي وقعه الأردن والكيان الاسرائيلي للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه.

العالم-الاردن

وجاء في المذكرة النيابية التي وقعها نحو 70 نائبا من أصل 130 ونشرتها وسائل الإعلام المحلية، والموجهة إلى رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، "نحن النواب الموقعون أدناه نطالب بعقد جلسة مناقشة عامة حول اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه مع العدو الصهيوني والإمارات بشكل مستعجل".

تبنى المذكرة النيابية النائب حسن الرياطي من كتلة الإصلاح الوطني الإسلامية التي تضم 16 نائبا.

وقال وزير المياه والري الأردني محمد النجار في تصريحات يوم الثلاثاء إن "ما تم هو عبارة عن إعلان نوايا للبدء بدراسة جدوى لهذين المشروعين المتلازمين ... إذا كانت النتيجة مجدية سوف ندخل في مفاوضات لتوقيع الاتفاقيات".

والأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصا في المياه، إذ يواجه موجات جفاف شديدة. وبدأ تعاونه مع "إسرائيل" في هذا المجال قبل معاهدة "السلام "الموقعة في 1994.

وقع الإعلان في معرض "إكسبو دبي 2020" وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار ووزير المياه والري الأردني محمد النجار، في حضور الموفد الأميركي للمناخ جون كيري والمبعوث الإماراتي للمناخ سلطان الجابر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية.

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