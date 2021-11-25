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طالبان: سنناقش مع الأميركيين بالدوحة بدء علاقات جديدة

طالبان: سنناقش مع الأميركيين بالدوحة بدء علاقات جديدة
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي إنه سيناقش في الدوحة مع المسؤولين الأميركيين رفع الحظر عن الأرصدة الأفغانية في الخارج، وفتح صفحة جديدة في العلاقات مع واشنطن.

العالم ـ أفغانستان

وذكر وزير الخارجية الأفغاني - في تصريح للجزيرة - أنه توجه مع عدد من الوزراء ومسؤولين أمنيين أفغان إلى قطر لعقد اجتماعات منفصلة مع المبعوث الأميركي إلى أفغانستان توماس ويست وممثلي الاتحاد الأوروبي ودولة قطر بشأن المستجدات الأخيرة في الملف الأفغاني.

ويترأس متقي وفدا حكوميا لعقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين السبت المقبل في العاصمة القطرية.

وأكدت وزارة الخارجية الأفغانية، صباح أمس الأربعاء، بدء جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة في قطر الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان، إن الجولة المقبلة من المحادثات بين "طالبان" والولايات المتحدة ستبدأ في قطر الأسبوع المقبل، لبحث العلاقات السياسية والمشاكل الاقتصادية في أفغانستان وتنفيذ اتفاق الدوحة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستبدأ الأسبوع المقبل مشاورات مع "طالبان"، ستناقش خلالها المصالح الحيوية فيما يتصل بأفغانستان، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.

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