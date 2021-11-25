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مراسل العالم يكشف اخر مستجدات التظاهرات في السودان

الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم بخرج آلاف السودانيين إلى الشوارع في الخرطوم ومدن أخرى مجددين مطالبهم بحكومة مدنية كاملة ومنددين بقادة الجيش الذين وقفوا وراء الانقلاب على السلطة في أكتوبر.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان التظاهرات مستمرة في شوارع الخرطوم والعديد من الولايات السودانية المختلفة، مشيرا الى ان المتظاهرين يطالبون بالقصاص للقتلى الذي سقطوا خلال التظاهرات والذي بلغ عددهم حوالي 40 قتيلا واكثر من 200 مصاب

ولفت الى ان هذه تظاهرات تعبر مختلفة لانها أتت بعد الاتفاق بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.

واضاف ان قوات الأمن السودانية، اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المعارضين ما اسفر عن وقوع اصابات في مدينة الأبيض غرب البلاد.

واضوح مراسلنا ان هناك ضبابية في المنظومة العدلية حيث تم تعيين اليوم رئيس للجهاز القضائي في محاولة من الحكومة الجديدة لتهدئة الشارع لانها كانت تقف عقبة في تنفيذ العديد من الاحكام في القتلى السابقين مثل القتيل احمد الخير.مؤكدا ان الشارع السوداني يطلب بعدم دخول العسكر الى المنظومة السياسة وان يرجعوا الى ثكانتهم وان تاتي حكومة مدنية تقوم بالقصاص لهؤلاء القتلى.

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شاهد بالفيديو.. مراسل العالم يكشف اخر مستجدات التظاهرات في السودان

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