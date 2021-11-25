المصادقة على تنفيذ دراسات تنظيمية لـ 4 مناطق بريف دمشق

العالم - سوريا

واوضحت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) نقلا عن مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق المهندس عبد الرزاق ضميرية قوله، أن دراسات هذه المشاريع معدة من قبل شركة الدراسات الهندسية وتأتي تنفيذا لاستراتيجية المحافظة للحد من انتشار السكن العشوائي وإحداث مخططات تنظيمية جديدة للمناطق التي لحق بها الدمار جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية وبما يلبي احتياجات المواطنين بالسكن الصحي والمريح ضمن نظام ضابطة بناء واضح حيث سيكون هناك حرم لهذه المخططات تتراوح مساحته بين 400 و500 متر حسب المساحة وفق تعبيره.

ضميرية أكد ابرام العقود وتوقيعها وإعطاء أمر المباشرة بالعمل ضمن دفتر شروط يتضمن آلية العمل مع شركة الدراسات على ثلاثة مستويات “الوطني والإقليمي والهيكلي” مشيرا إلى ضرورة هذه الدراسات لكون نسبة الملاءمة في بعض المخططات وصلت إلى مئة بالمئة مثل مدينة جرمانا.