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المصادقة على تنفيذ دراسات تنظيمية لـ 4 مناطق بريف دمشق

المصادقة على تنفيذ دراسات تنظيمية لـ 4 مناطق بريف دمشق
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

صدقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة على المباشرة في تنفيذ مشروع الدراسات التخطيطية والتنظيمية لمناطق الحجر الأسود والسبينة ويلدا وجرمانا والمناطق المحيطة بها في محافظة ريف دمشق بكلف تقديرية تبلغ 808 ملايين ليرة سورية.

العالم - سوريا

واوضحت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) نقلا عن مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق المهندس عبد الرزاق ضميرية قوله، أن دراسات هذه المشاريع معدة من قبل شركة الدراسات الهندسية وتأتي تنفيذا لاستراتيجية المحافظة للحد من انتشار السكن العشوائي وإحداث مخططات تنظيمية جديدة للمناطق التي لحق بها الدمار جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية وبما يلبي احتياجات المواطنين بالسكن الصحي والمريح ضمن نظام ضابطة بناء واضح حيث سيكون هناك حرم لهذه المخططات تتراوح مساحته بين 400 و500 متر حسب المساحة وفق تعبيره.

ضميرية أكد ابرام العقود وتوقيعها وإعطاء أمر المباشرة بالعمل ضمن دفتر شروط يتضمن آلية العمل مع شركة الدراسات على ثلاثة مستويات “الوطني والإقليمي والهيكلي” مشيرا إلى ضرورة هذه الدراسات لكون نسبة الملاءمة في بعض المخططات وصلت إلى مئة بالمئة مثل مدينة جرمانا.

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