هذا ما دار بين باقري كني ووزير الخارجية الكويتي

العالم- ايران

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني،خلال اللقاء "ان حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد حددت تطوير وتعزيز العلاقات مع الجيران، وخاصة البلدان المطلة على الخليج الفارسي، كأولوية رئيسية في ولايتها الجديدة".

واضاف: "لدينا خطة لتطوير علاقات شاملة مع الكويت والدول الاخرى في المنطقة ونأمل ان يتم تفعيل الطاقات الكامنة والقدرات الموجودة لا سيما في اللجنة المشتركة من أجل التسريع في التفاعل بين البلدين".

من جانبه نقل وزير الخارجية الكويتي، تحيات أمير الكويت وكبار المسؤولين في هذا البلد إلى سماحة قائد الثورة الاسلامية، ورئيس الجمهورية الإسلامية، مؤكدا على أهمية النهوض بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات.

كما ثمن مواقف ايران الودية تجاه الكويت ودول المنطقة.

ووصف الشيخ أحمد الصباح العلاقات التاريخية التي تجمع بلاده بإيران بأنها لا تنفصم ومهمة ومتجذرة معربا عن أمله في تعزيز التفاعل بين البلدين أكثر من أي وقت مضى.

وعقد الاجتماع اليوم (الخميس 25 نوفمبر)، بحضور نائب ومساعدي وزير خارجية الكويت والقائم بأعمال السفارة الإيرانية في هذا البلد.