مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون الصناعي والاستثماري

العالم - العراق

وأشاد الخباز خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين العراق وسورية مجدداً التأكيد على توجه الحكومة العراقية نحو الانفتاح وإقامة مشاريع تكاملية بين البلدين لتعزيز التعاون والشراكة مع سورية في مجالات صناعية متعددة وبما يصب في مصلحة البلدين.

وناقش الجانبان برنامج زيارة الوزير الخباز إلى سورية للمشاركة في الملتقى العربي الرابع للمدن والمناطق الصناعية العربية.

من جانبه أكد السفير الدندح في تصريح لمراسلة الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) في بغداد رغبة سورية والمستثمرين والصناعيين السوريين في التعاون والعمل مع العراق معرباً عن أمله بأن تثمر الزيارة عن تعاون عراقي سوري في المجالات الصناعية في ضوء قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الذي يعد من القوانين العصرية التي تساهم في إيجاد بيئة استثمارية تنافسية من خلال تقديم المزايا والحوافز والضمانات للأخوة المستثمرين.