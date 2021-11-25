المنامة طرحت استراتيجية شاملة للسلام الدافئ مع كيان الاحتلال

العالم-البحرين

وشدد السّفير الصهيوني في حوارٍ مع «موقع أكسيوس الإخباريّ الأمريكيّ»، على أهمية التحالفات الجديدة بين الكيان وعددٍ من الدول العربية في مقدمتها البحرين.

وأكّد أنّ الكيان الصهيونيّ والبحرين ومنذ إبرام اتفاقيّة التطبيع، وما يسمّى «اتفاقات أبراهام» في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، ركّزا على في علاقاتهما على التعاون الاقتصادي.

وأشار السّفير الصهيونيّ إلى أنّ وكيل وزارة الخارجيّة البحرينيّة «عبدالله أحمد الخليفة»، الذي سبق أن زار «تل أبيب»والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة في أغسطس/ آب الماضي، قال له «إنّ المنامة طرحت استراتيجيّة شاملة للسّلام الدافئ مع الكيان المحتل»، تخصّ مختلف نواحي العلاقات بين الجانبين – على حدّ تعبيره.

ولفت الموقع الأمريكيّ إلى أنّ السّفير الصهيونيّ لدى البحرين «إيتاي تاغنر»، والذي سبق أن ترأس «البعثة الدبلوماسيّة الصهيونيّة السريّة» في المنامة، ترك منصبه الأسبوع الجاري، بعد قرار وزارة الخارجيّة الصهيونيّة تعيين الدبلوماسيّ «إيتان نائيه»، كأوّل سفيرٍ صهيوني لدى البحرين، بعد إعلان اتفاقيّة إقامة علاقات دبلوماسيّة كاملة بين الجانبين.