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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

مخاوف من حرب أهلية بأثيوبيا واستمرار الحراك السوداني

مخاوف من حرب أهلية بأثيوبيا واستمرار الحراك السوداني
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. اشتداد المعارك بين القوات الحكومية الاثيوبية ومسلحي جبهة تيغراي حيث تدور المعارك في ثلاث جبهات، هي جبهة شواروبيت وجبهة ملي.

العالم- خاص بالعالم

إضافة إلى جبهة باتي شمال غرب البلاد حيث يسعى المتمردين الى قطع الطريق الحيوي الرابط بين ميناء جيبوتي والعاصمة أديس أبابا، بهدف خنق العاصمة.

هذا وأجلت الامم الامتحدة أسر موظفيها فيما قالت واشنطن انها نشرت قوات عسكرية اضافية في جيبوتي من اجل مساعة رعايها في حال تدهورت الاوضاع في اديس ابابا.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... خروج عشراتُ الالافِ في شوارعِ الخرطوم المختلفة وعددٍ من ولاياتِ السودان في تظاهرات سلمية تحتَ شعارِ الوفاء للشهداء.

ورفع المتظاهرون شعاراتٍ تطالب باِبعادِ العسكر تمامًا عن المشهدِ السياسي السوداني رافضين الاتفاقَ السياسي الاخير الذي تم بين رئيسِ الوزراء عبدالله حمدوك ورئيسِ المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، واكد الشارعُ السوداني استمرارَ مسيراتِه السلمية وصولًا لحكمٍ مدني شامل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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