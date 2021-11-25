الخليل..إطلاق نار يستهدف مبنى بمستوطنة "كريات أربع"

العالم--الاحتلال

وقالت المصادر أن إطلاق النار أصاب كنيسا يهوديا في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، دون التبليغ عن إصابات.

وتأتي عملية إطلاق النار بالتزامن مع إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة داخل مستوطنة "كريات أربع".

كما يأتي إطلاق النار تزامنًا مع زيارة من المقرر أن يقوم بها رئيس الاحتلال الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" للمستوطنة، للمشاركة في احتفال ما يسمى عيد "الحانوكاة".

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

ويجثم في البلدة القديمة بالخليل 600 مستوطن، يشرف على حمايتهم ألف و500 جندي إسرائيلي.

وأنشأ المستوطنون مؤخراً ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المصادرة في محافظة الخليل وتحديداً على أراضي "دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، سعير".