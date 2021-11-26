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في اتصال هاتفي مع نظيره التركمنستاني...

عبداللهيان: اجتماع "ايكو" فرصة سانحة للتعاون بمستوى عال بين ايران وتركمنستان

عبداللهيان: اجتماع
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

 اشار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى مشاركة رئيس الجمهورية آية الله رئيسي في اجتماع القمة المرتقب لمنظمة الدول الاعضاء في منظمة "ايكو"، معتبرا هذا الحدث فرصة سانحة لاجراء محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مستوى عال بين البلدين.

العالم - ايران

وتباحث امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع مساعد رئيس الوزراء وزير الخارجية التركمنستاني رشيد مردوف حول العلاقات الثنائية واجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة "ايكو" المقرر عقده في عشق آباد.

وابلغ وزير الخارجية الايراني تحيات الرئيس آية الله رئيسي للرئيس التركمنستاني، معلنا استعداد ايران للتعاون من اجل التنظيم الناجح للاجتماع.

من جانبه اشار وزير خارجية تركمنستان خلال الاتصال الهاتفي الى انعقاد المتلقى الاقتصادي للمنظمة والاجتماعات التي رافقته بمشاركة كبار المسؤولين الاقتصاديين فيها ومنها غرف التجارة والناشطين الاقتصاديين واجتماع وزراء الخارجية يوم السبت.

واشاد مردوف بمشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاجتماعات الاقتصادية المشار اليها واجتماع القمة المرتقب، معربا عن امله بان تؤدي هذه الاجتماعات للمزيد من تنمية وتطوير العلاقات والتعاون المثمر بين دول المنطقة.

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