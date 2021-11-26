تصدير الخدمات الفنية والهندسية يوفّر 5 مليارات دولار سنويا

العالم - ايران

وأضاف مهدي صفري خلال لقائه مع مدراء الشركات المنتجة للأدوية والمعدات الطبية مساء الخميس: "هناك العديد من المشاريع التي تستطيع الشركات الايرانية تنفيذها في بلدان الجوار، منها بناء السدود ، ومدّ الطرق ، وإنشاء مصانع الصلب.

ولفت الى ان الشركات الايرانية تعهدت ببناء سد وملعب وبعض المشاريع الإنشائية الاخرى في شمال العراق.

ونوه الى ان العمل جار لايجاد حلول لمشاكل إصدار الضمانات المصرفية لهذه الشركات من قبل وزارة الصناعة والبنك المركزي.

وأعرب عن ابتهاجه لنمو الصادرات والواردات إلى بلدان الجوار بشكل جيد حتى الآن هذا العام معربا عن أمله بتحقيق نمو بنسبة 70٪ مع نهاية العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس).

وفي سياق آخر أشار صفري إلى مزايا تطوير نشاطات الترانزيت في المنطقة ، موضحاً: اتفق وزراء النقل والمواصلات في إيران وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، خلال اجتماعهم في العام الجاري، على تفعيل ممر الشمال - الجنوب لنقل البضائع، ويمكن لهذه الدول تصدير واستيراد السلع عبر موانئ جنوب إيران.