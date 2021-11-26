خطیب زادة: اميركا والترويكا الاوروبية تصدران بيانات مزيفة

العالم - ايران

وكتب خطيب زادة في تغريدة له الخميس: على اعتاب مفاوضات فيينا، تصدر اميركا والترويكا الاوروبية بيانات مزيفة.

واضاف: اميركا والترويكا الاوروبية تزيدان الحظر وتلفقان الروايات المحرفة وتلتزمان الصمت تجاه تهديدات "اسرائيل".

وتابع المتحدث: الا ان ايران تشكل فريق تفاوض جاد وبمستوى عال وتدعو الى اتفاق جيد وفوري والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي والقرار 2231 وتقوم بمشاورات اقليمية.

وقال خطيب زادة: انه وبالمقارنة بين نهج واجراءات اميركا/الترويكا الاوروبية والجمهورية الاسلامية الايرانية، تكفي المقارنة بين اولويات الطرفين كالتالي..

على اعتاب مفاوضات فيينا،

اميركا والترويكا الاوروبية:

-تصدران بيانات مزيفة.

-تزيدان الحظر.

-تلفقان الروايات المحرفة.

-تلتزمان الصمت تجاه تهديدات "اسرائیل".

ایران:

-تشكل فريق تفاوض جاد وفي مستوى عال.

-تدعو الى اتفاق جيد وفوري والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي والقرار 2231.

-تقوم بمشاورات اقليمية.

يكفي ان تقارنوا بين اولويات الطرفين.