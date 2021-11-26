الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

على اعتاب مفاوضات فيينا

خطیب زادة: اميركا والترويكا الاوروبية تصدران بيانات مزيفة

خطیب زادة: اميركا والترويكا الاوروبية تصدران بيانات مزيفة
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

 اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان اميركا والترويكا الاوروبية تصدران بيانات مزيفة على اعتاب مفاوضات فيينا.

العالم - ايران

وكتب خطيب زادة في تغريدة له الخميس: على اعتاب مفاوضات فيينا، تصدر اميركا والترويكا الاوروبية بيانات مزيفة.

واضاف: اميركا والترويكا الاوروبية تزيدان الحظر وتلفقان الروايات المحرفة وتلتزمان الصمت تجاه تهديدات "اسرائيل".

وتابع المتحدث: الا ان ايران تشكل فريق تفاوض جاد وبمستوى عال وتدعو الى اتفاق جيد وفوري والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي والقرار 2231 وتقوم بمشاورات اقليمية.

وقال خطيب زادة: انه وبالمقارنة بين نهج واجراءات اميركا/الترويكا الاوروبية والجمهورية الاسلامية الايرانية، تكفي المقارنة بين اولويات الطرفين كالتالي..

على اعتاب مفاوضات فيينا،

اميركا والترويكا الاوروبية:

-تصدران بيانات مزيفة.

-تزيدان الحظر.

-تلفقان الروايات المحرفة.

-تلتزمان الصمت تجاه تهديدات "اسرائیل".

ایران:

-تشكل فريق تفاوض جاد وفي مستوى عال.

-تدعو الى اتفاق جيد وفوري والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي والقرار 2231.

-تقوم بمشاورات اقليمية.

يكفي ان تقارنوا بين اولويات الطرفين.

روابط ذات صلة

بيان الترويكا الأوروبية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أبرز الصور الملتقطة لهذا الأسبوع

للمرة الأولى ممثلو أقلية الهزارة يعلنون دعمهم حكومة "طالبان"

الجزائر: زيارة غانتس للمغرب استهداف لنا

بريطانيا تحظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية بسبب فيروس كورونا

العامري لـبلاسخارت: هل تقديم الطعون هو تهديد للمفوضية؟

عودة 617 عراقيا عالقا على الحدود البيلاروسية