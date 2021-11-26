لبنان.. لقاء الأحزاب يدين القرار الاسترالي بحق حزب الله

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ولفت اللقاء اليوم الجمعة في بيان إلى أن اعتماد الولايات المتحدة الأميركية لائحة خاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية، يأتي في سياق ضرب مقومات القوة والمقاومة لدى الشعوب لتسهيل السيطرة على قراراتها وثرواتها، خدمة لمشاريع هيمنتها واستعمارها للدول والشعوب الحرة في العالم أجمع.

وإذ أكد اللقاء أن حزب الله هو حركة مقاومة مشروعة دحرت الإحتلال الصهيوني عن أرضنا وأذلت جيشه وحطمت جبروته، اعتبر ان قرار السلطات الاسترالية هو بمثابة مشاركة في مشاريع الإستعمار الأميركية، ونسفا لمبادئ الحرية والسيادة وحق الشعوب في الدفاع عن أرضها، الحق الذي كفلته المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، الأمر الذي يضع أستراليا في خانة المحتلين والمستعمرين ويجعلها عدوة للشعوب الحرة.

ورأى ان هذا القرار الظالم، مشاركة مرفوضة ومدانة في محاولة للضغط على لبنان وشعبه للخضوع للسياسات الأميركية الجائرة والمعادية، مع التأكيد أن هذا القرار وغيره، لن يؤثروا على عزيمة وشجاعة الشعب اللبناني المقاوم، وفي طليعته حزب الله، الذي حقق للبنان انتصارات كبرى على أعداء الأمة في لبنان وسوريا ومختلف ساحات المواجهة في المنطقة.