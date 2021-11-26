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مصر واليونان توقعان مذكرة تعاون لانشاء خط أنابيب ونقل الغاز الطبيعي

مصر واليونان توقعان مذكرة تعاون لانشاء خط أنابيب ونقل الغاز الطبيعي
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

وقع وزير البيئة والطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس ووزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا مذكرة تعاون تتعلق بنقل الغاز الطبيعي من مصر الى اليونان عن طريق السفن او انشاء خط انابيب عبر البحر المتوسط.

العالم - افريقيا


ونقلت وكالة الانباء اليونانية عن سكريكاس قوله في تصريح صحفي عقب حفل التوقيع ان مذكرة التعاون تتيح الفرصة لتوسيع التعاون ايضا في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي واستخراجه وتبادل المعرفة في هذا المجال.
واضاف ان مذكرة التعاون ستمكن البلدين من تطوير علاقاتهما الاقتصادية بشكل اكبر وتعزيز العلاقة الاستراتيجية بينهما.
من جانبه اعتبر الملا وفقا لوكالة الانباء اليونانية ان مذكرة التعاون "حقيقة تدل على وجود امكانات هائلة للتعاون المستقبلي ومع العديد من المجالات التي يمكن تحقيقها بين مصر واليونان".

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