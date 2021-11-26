الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١
٠٨:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

صور وبيانات ملاحية تظهر دعما إماراتيا مكثفا لقواعد جوية إثيوبية

صور وبيانات ملاحية تظهر دعما إماراتيا مكثفا لقواعد جوية إثيوبية
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

اثبتت صور فضائية وبيانات ملاحية خاصة تكشف أن الإمارات فتحت جسرا جويا لتقديم الدعم العسكري للجيش الإثيوبي مستعينة بشركات شحن خاصة، حسب موقع الجزيرة.

العالم - الامارات

وأظهرت الصور والبيانات دعما عسكريا إماراتيا مكثفا لقواعد جوية إثيوبية، كما كشفت عن وجود طائرة مسيرة من طراز "وينغ لونغ" (Wing Loong) الصينية في القواعد العسكرية الإثيوبية.

واستعانت الإمارات بشركتين من أوروبا لتسيير رحلات دعم عسكري لإثيوبيا، وهما شركة "يورب إير" (Europe Air) الإسبانية التي نظمت 54 رحلة دعم عسكري بين الإمارات وإثيوبيا في أقل من شهر، وشركة "فلاي سكاي إيرلاينز" (Fly Sky Airlines) الأوكرانية التي نظمت 39 رحلة شحن عسكري خلال شهرين ولا تزال الرحلات مستمرة.

كما كشفت صور الأقمار الصناعية أن قاعدتي سمرا وأكسوم خرجتا من الخدمة بعد اشتباكات مع قوات جبهة تحرير شعب تيغراي.

وتكشف الصور الفضائية أن قوات جبهة تيغراي تمكنت من السيطرة على قواعد عسكرية للجيش الإثيوبي، وباتت على نحو 200 كيلومتر من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

روابط ذات صلة

شاهد.. آخر تطورات ساحات القتال في اثيوبيا

دول غربية تنصح رعاياها بمغاردة اثيوبيا فورا

تواصل القتال غرب الحدود مع إقليم تيغراي في اثيوبيا

مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على بيان لوقف إطلاق النار بإثيوبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمن القرغيزي يحبط محاولة انقلاب سلطوي قبيل الانتخابات البرلمانية

تدريبات عسكرية ' إسرائيلية 'مغربية بمشاركة أمريكية

ترامب ينوي إعادة الترشح للرئاسة الأمريكية

'الصحة العالمية' تجتمع لبحث خطورة سلالة جديدة من كورونا

بريطانيا تستعد للحرب “المُحتملة” مع روسيا وتخطط لانتقال معداتها ومدرعاتها إلى ألمانيا

صور وبيانات ملاحية تظهر دعما إماراتيا مكثفا لقواعد جوية إثيوبية