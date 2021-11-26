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مراسلة العالم: استمرار عملية التسوية بمركز مدينة الميادين في ريف دير الزور السوري في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة

الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

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