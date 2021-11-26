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قصف تركي بالقذائف على قرى بريف الرقة

قصف تركي بالقذائف على قرى بريف الرقة
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

استهدفت القوات التركية والجماعات الموالية لها فجر اليوم بالقذائف الصاروخية عدة قرى واقعة في محيط الاوتستراد الدولي “ام فور” وقرية هوشان بريف الرقة.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن عدداً من القذائف الصاروخية أطلقتها القوات التركية والجماعات الموالية لها سقطت في محيط الاوتستراد الدولي “ام فور” وقرية هوشان التابعة لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما تسبب في وقوع أضرار بالمزروعات.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات التركية وقعت بالتزامن مع تحليق لطائرات استطلاع تابعة لها في سماء بلدة عين عيسى المجاورة.

واستهدفت القوات التركية وجماعات إرهابية موالية لها الاثنين الماضي بالمدفعية الثقيلة محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة والطريق الدولي “ام فور” حلب-الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وبالأراضي الزراعية.

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