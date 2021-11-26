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المجازر السعودية في اليمن

الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج هاشتاغ على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي تداولتها وسائل التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية منها المجازر السعودية في اليمن واتفاقية الماء مقابل الكهرباء بين الأردن والكيان الصهيوني ورفض الشعب المغربي لزيارة وزير الحرب الصهيوني الى المغرب وانهيار الليرة التركية.

العالم - هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الأول بوحشية مفرطة تواصل المقاتلات السعودية تكثيف غاراتِها على المدن اليمنية، وضمن مسلسل الجرائم اليومية، استهدف العدوان اسرة بأكملها في منطقة المرير بمديرية حيس جنوب الحديدة، ليسقط الجنين من بطن امه شهيداً، ويسقط اباه ممزق الجسد مفارقًا زوجته من حياة لا يحسدهما عليها احد.

في ملف هاشتاغ الثاني أعرب نشطاء مناهضين للكيان الاسرائيلي في الأردن عن استنكارهم لإعلان النوايا الخاص باتفاقية المياه مقابل الكهرباء الذي وقعه الاحتلال الإسرائيلي مع الأردن والإمارات ، وتقضي الاتفاقية بإنتاج الأردن 600 ميغاوات من الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية وتصديرها إلى الكيان الصهيوني مقابل أن يزود الكيان اللقيط الأردن "الذي يعاني من ندرة المياه"، بنحو 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

في ملف هاشتاغ الثالث دشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وسم لا مرحبا بالقاتل غانتس و "لا_لإستقبال_الإرهاب_الصهيوني" احتجاجاً على زيارة غانتس إلى العاصمة الرباط. وتأتي زيارة غانتس إلى الرباط في وقت تتحدث فيه تقارير إخبارية عن توقيع الجانبين.

في ملف هاشتاغ الرابع انهيار الليرة أزمة فجرت الشارع التركي، وأثارت زوبعة في وسائل الإعلام العالمية غداة الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة في سوق العملات، تلت ذلك تظاهرات طالبت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالاستقالة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. في مواجهة ذلك، يبدو أن تركيا تتجه إلى تعزيز للتقارب مع خصومها الإقليميين، في مسعى للخروج من العزلة الدبلوماسية التي فاقمت الضغط على اقتصادالبلاد والاستثمارات الأجنبية.

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 26-11-2021

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