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شاهد.. رواد مواقع التواصل يرون مجازر السعودية بحق الشعب اليمني

الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

بوحشية مفرطة تواصل المقاتلات السعودية تكثيف غاراتِها على المدن اليمنية، وضمن مسلسل الجرائم اليومية، استهدف العدوان اسرة بأكملها في منطقة المرير بمديرية حيس جنوب الحديدة، ليسقط الجنين من بطن امه شهيداً، ويسقط اباه ممزق الجسد مفارقًا زوجته من حياة لا يحسدهما عليها احد.

العالم - اليمن

وغرد حساب راكان اليماني:"الحامل اليمنية لا تشبه مثيلاتها، فهي لا تضع مولودها على وقع نبضات قلبه، وإنما على وقع. عبوة ناسفة أو غارة سعودية، مجزرة جديدة تجهض جنيناً من رحم أمه وتقتل عائلته بعد استهداف منزلهم بغارة في منطقة المرير في مديرية #حيس بـ #الحديدة".

محمد المؤيدي كتب بدوره:"هذه الأهداف التي قال ناطق تحالف العدوان أنها أهداف مشروعة وتتوافق مع القانون الدولي

جنين في بطن أمه

وأسرة تنتظر قدوم مولودها".

حوراء غردت قائلة:"هذا الجنين سيكون شاهدا امام الله على العرب الذين خانوا كل القيم الاسلامية والاخلاقية على العرب الصامتين امام كل هذا الظلم لاهل اليمن على العرب الذين باعوا عروبتهم وأصالتهم وارتضوا الذل تحت اقدام الامريكي.

امين الجرموزي غرد بدوره:"ندافع عن انفسنا ونقصف قواعدهم ومطاراتهم وتجمعاتهم العسكرية فيقصفون منازل المواطنين ويقتلون الجنين في بطن امه ثم يقولون للعالم متباهين (قصفنا مصانع للطائرات المسيرة وقتلنا خبراء ايرانيين)".

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