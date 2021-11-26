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رئيسة الحكومة التونسية في الجزائر لتعزيز العلاقات

رئيسة الحكومة التونسية في الجزائر لتعزيز العلاقات
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

وصلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، أمس، إلى الجزائر، في زيارة عمل، بمرافقة وزير الخارجية عثمان الجرندي، في «أول زيارة عمل ثنائية»، تؤديها رئيسة الوزراء التونسية.

العالم - افريقيا

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة، أن الزيارة تأتي «تأكيدا للعلاقات التونسية الجزائرية المتينة، وترجمة لإرادة قيادتي البلدين، للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمستديمة، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين».

وأضاف البيان، أنه سيجري خلال الزيارة، الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية، المزمع عقدها في القريب، إضافة إلى بقية اللجان القطاعية الثنائية المشتركة. واستلمت بودن مهامها يوم 12 أكتوبر الماضي، بعد تكليفها من الرئيس قيس سعيد، بتكوين حكومة جديدة، خلفا لحكومة هشام المشيشي المقال، لحظة الإعلان عن التدابير الاستثنائية، يوم 25 يوليو الماضي.

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