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احتجاجات حاشدة في العاصمة الأردنية رفضاً لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال

احتجاجات حاشدة في العاصمة الأردنية رفضاً لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

إندلعت احتجاجات حاشدة في العاصمة الأردنية عمان رفضاً لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال.

العالم - الأردن

وشهدت العاصمة الاردنية عمان تظاهرة شعبية ضخمة رفضا لاعلان النوايا الذي تم التوصل اليه بين المملكة والامارات العربية و الاحتلال الاسرائيلي

ورددت الحشود الشعبية شعارات غاضبة تندد باتفاق مقاضية الحكومة والامارات الكهرباء بالماء مع الكيان لوضع الامة تحت الهيمنة الاميركية الصهوينية واخرى تؤكد ان غاز وماء العدو احتلال.

ورفضت الجماهير التطبيع مع الاحتلال واصفين وادي عربة بالفضيحة واستسلام للاحتلال وشددت على ضرورة تفعيل النضال لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني وخصوصا من قبل طلاب الجامعات وطالبت الحشود باطلاق الحرية للمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وردد المحتجون هتافات رافضة لاتفاقية الماء والكهرباء مع الاحتلال واصفين تلك الاتفاقية بالاذلال والارتهان.

كما رفعوا خلال تظاهرتهم شعارات تحت عنوان "غاز العدو احتلال" و وادي عربة مش سلام.. وادي عربة استسلام".

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