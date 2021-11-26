رانجنيك يصل إنجلترا من أجل تولي تدريب مانشستر يونايتد

العالم - رياضة

قالت صحيفة "صن" الإنجليزية، فقد وصل رانجنيك بالفعل إلى إنجلترا قبل توليه المسؤولية، وادعت التقارير بأنه بجانب توليه تدريب الفريق مؤقتا ، سيتولى رانجنيك أيضا دورا استشاريا في مانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن يترك المدرب البالغ من العمر 63 عاما وظيفته الحالية كمدرب لوكوموتيف موسكو، بعد أن وقع عقدا مدته ثلاث سنوات فقط في يوليو الماضي.

واشترط رانجنيك أن تكون له الكلمة الاخيرة في قرارات مانشستر يونايتد عندما يصبح إداري في الفريق لكي يوافق على تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وكان رالف رانجيك، قد قاد في السابق فريق شالكه للفوز بكأس ألمانيا، بجانب قيادة فريق لايبزيج للصعود إلى الدوري الألماني.

وكانت إدارة مانشستر يونايتد قد حاولت التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، ولكن الأخير رفض خلافة سولشاير بسبب عدم إتقانه للغة الإنجليزية، بجانب رفض زوجته العيش في مدينة مانشستر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالى برصيد 17 نقطة وبفارق 12 نقاط عن تشيلسي المتصدر.