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في اتصال هاتفي مع بوريل ؛ 

وزير الخارجية الايراني: نريد اتفاقا جيدا يمكن التحقق منه

وزير الخارجية الايراني: نريد اتفاقا جيدا يمكن التحقق منه
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، ان الجمهورية الاسلامية ستحضر مفاوضات فيينا بحسن نية وجدية من أجل التوصل الى اتفاق جيد يمكن التحقق، و يجب على الغرب أن يشارك بنهج جديد وبناء.

العالم - ايران

وقال امير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الجمعة اذا كانت الأطراف الاخرى مستعدة للعودة إلى الالتزامات الكاملة ورفع الحظر ، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق جيد وحتى فوري .

وتابع قائلا : رغم نكث العهود من قبل امريكا والترويكا الاوروبية وانتهاك الاتفاق النووي ، فإننا نحضر محادثات فيينا بحسن نية وجدية.

واضاف : إيران تريد اتفاقا جيدا يمكن التحقق منه. يجب أن تعني العودة إلى الاتفاق النووي بمعنى الالتزام بجميع بنوده ومحتوياته.

وثمن أمير عبد اللهيان جهود بوريل وقال : من الواضح أن النتيجة النهائية لم تتحقق في الجولات الست من محادثات فيينا. يجب أن تكون هناك ضمانة قوية وكافية بأن امريكا ، التي لا نثق بها ، لن تنسحب من الاتفاق النووي مرة أخرى.

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