لوكاشينكو يكشف مخطط أمريكا لإشعال الحرب

العالم - أوروبا

ونقلت وكالة بيلتا البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله في اجتماع مشترك للجنة الدستورية ومجموعة العمل المعنية بوضع مشروع الدستور يوم الخميس "إنهم يحاولون استغلال هؤلاء المساكين... أنهم يقولونها بصراحة: سنشرك حلف الناتو. وماذا يعني الناتو؟ نشوب الحرب. إنهم يستفزوننا... أوروبا لا تريد ذلك، أوروبا لا تريد حربا. ومن يريد الحرب؟ الأميركيون".

وأضاف لوكاشينكو: "الأمريكيون يفضلون الحرب بأيدي الآخرين... سيقفون جانبا يراقبون ويمدون بالسلاح كي نقتل بعضنا وينهار الاقتصاد. وسيأتون مرة أخرى بدولاراتهم التي يطبعونها لمساعدتنا، وستهيمن أمريكا مرة أخرى".

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتهمان بيلاروس بأنها تسببت بأزمة الهجرة على الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت بيلاروس أصدرت، الصيف الماضي، تأشيرات سياحية لأشخاص من العراق وسوريا واليمن ودول أخرى، فيما وصفه مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه جهد منظم لتشجيعهم على الوصول إلى حدود الاتحاد الأوروبي.

ومنذ ذلك الوقت، وصل الآلاف من المهاجرين إلى الحدود البيلاروسية البولندية – الليتوانية، ويعيش الكثير منهم في ظروف مناخية صعبة للغاية، فيما توفي نحو 10 منهم بسبب مصاعب الطريق ولأسباب أخرى ما تزال غير مؤكدة.