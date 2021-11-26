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زعيم التيار الصدري بالعراق السيد مقتدى الصدر يطالب في تغريدة بكشف نتائج التحقيقات في الاعتداء على منزل رئيس الوزراء وإنزال العقاب بالمنفذين

الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 26-11-2021

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