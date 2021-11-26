شاهد.. غضب شعبي لإتفاق الماء مقابل الكهرباء بين الأردن والكيان الصهيوني

العالم - الأردن

سلوى عمر غردت:"اتفاق تطبيع #الماء_مقابل_الكهرباء بين #الأردن والاحتلال برعاية #الإمارات، سقوط جديد يضاف لوادي عربة واتفاقية الغاز مع العدوّ، الاتفاقية ممولة بالكامل من #أبو_ظبي، أمّا المنتفع الأكبر فهو الكيان الصهيوني الذي يُعيد بيع موارد #فلسطين المسروقة للدول المطبعة كمصر والأردن دون أي عناء".

ام سيف التميمي كتبت في حسابها:"شعب الاردن لا يساوم ولا يبيع ودماء شهدائنا لاجل فلسطين تشهد لنا ، نعتز ونفتخر بشعبنا الاردني العظيم الرافض لاي تطبيع مع الصهيوني المحتل".

وليد نمر غرد بدوره:"غاز العدو احتلال ماء العدو احتلال تمكين العدو الصهيوني من الاردن باستباحة أرضه وقدراته من الطاقة الشمسية احتلال التعاون مع العدو تطبيع والتطبيع خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين".

سمير مشهور كتب في حسابه:"الخزي والعار لكل من دنّس علم الأردن وساهم في هذه الخيانة الجديدة بحق سيادة الأردن وأمنه الوطني وبحق الشهداء والأسرى من شعبنا الأردني والفلسطيني. تسليم العدو مفاتيح المياه بعد تسليمه مفاتيح الطاقة هو خيانة لا يرتكبها إلا فاسد ووكيل للاستعمار وأدواته".