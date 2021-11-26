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خطيب جمعة طهران:

على دول 4+1 ألا تربط مصالحها بأمريكا في المفاوضات مع ايران

على دول 4+1 ألا تربط مصالحها بأمريكا في المفاوضات مع ايران
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

اوصى خطيب جمعة طهران حجة الاسلام سيد محمد حسن ابوترابي فرد، الدول الاوروبية في مجموعة "4+1"بان لا تربط مصالحها بأمريكا في المفاوضات مع ايران، وقال بالنظر إلى فشل إستراتيجية "العنف" في المنطقة والعالم والتي تتخذها الولايات المتحدة فاننا نشهد تراجعا في القوة الناعمة وغير الملموسة لواشنطن.

العالم - ايران

يتبع ..

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خطيب جمعة طهران: على دول 4+1 ألا تربط مصالحها بأمريكا في المفاوضات مع ايران

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