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مراسل العالم: انكسار زحف واسع للمرتزقة على جنوب شرق حيس بالحديدة استمر لساعات

الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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