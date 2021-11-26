طهران: التوصل لاتفاق جيد وفوري في حال عودة الأطراف وإلغاء الحظر

العالم - خاص بالعالم

شرطان أكد عليهما وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، الذي شدد في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن بلاده تريد اتفاقا جيدا يمكن التحقق منه، وأنها ستحضر محادثات فيينا بحسن نية.

ايران وفي أكثر من موضع عبرت عن تمسكها بهذه الشروط، فقد حذر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية على باقري كني من فشل المحادثات في حال عدم إلغاء الحظر، مؤكدا ضرورة تقديم واشنطن ضمانات بعدم انسحابها مستقبلا من الاتفاق النووي، وكذلك الكف عن مواصلة سياسات إدارة ترامب الفاشلة.

قانونية الانشطة النووية السلمية الايرانية، هي ما يعطي مواقف طهران ثباتها، وهو ما تؤكده الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم بعض قرارات الوكالة المتماشية مع الضغوطات الامريكية والغربية.

وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية:"مركز كرج ينتج أجهزة الطرد المركزي ونحن فخورون بأن نعلن أننا نصنع أجهزة طرد مركزي متطورة ذات قدرة عالية، ولهذا لا نحتاج إلى الحصول على إذن من أي منظمة، لأنه وفقًا للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن هذه الأنشطة هي حق لإيران".

تهديدات اطلقتها واشنطن بمواجهة ايران في الوكالة الدولية إذا لم تبدِ تعاونا أكبر مع الوكالة، خاصة فيما يتعلق بإعادة تركيب الكاميرات في منشأة كرج، التي تعرضت لهجوم تخريبي بداية العام الجاري.

فيما اعلن وزير حرب الكيان الاسرائيلي بيني غانتس، أن تل أبيب تعمل على تطوير قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لايران، بالتوازي مع محاولاتها ضم قوة ايران الدفاعية والصاروخية إلى الاتفاق النووي، وعلاقاتها الاقليمية.

تهديدات وضغوطات ترى فيها طهران محاولات للحصول على امتيازات إضافية قبيل محادثات فيينا، في وقت تؤكد فيه طهران أن المحادثات تدور حول محور إلغاء الحظر وعودة الاطراف إلى التزاماتها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...