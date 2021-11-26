تصريح صحفي لقوى التغيير والحرية السودانية حول المعتقلين السياسين

العالم - السودان

وجاء في التصريح الصحفي: دخل اليوم عدد من المعتقلين السياسيين من قيادات الحكومة الشرعية والأحزاب السياسية في إضراب عن الطعام، احتجاجا على سلب حريتهم المستحقة منذ وقوع الانقلاب في الخامس والعشريين من أكتوبر ٢٠٢١م ، وعلى ظروف اعتقالهم المنتهكة لكل القوانين المحلية والدولية والأعراف الإنسانية ، كما أن أماكن اعتقالهم غير معلومة لدينا و لأسرهم ، وتمتنع أجهزة الانقلابيين الأمنية عن الافصاح عنها وعن تمكين المحامين القانونيين من التواصل معهم ، مما يدرج ذلك تحت طائلة جرائم الاخفاء القسري .

إننا في المجلس القيادي المركزي لقوى الحرية والتغيير نحمل السلطة الانقلابية كامل المسؤولية عن سلامة جميع المعتقلين السياسيين، ونؤكد بيقين تام أن إطلاق سراحهم سيتحقق عاجلاً غير آجل، باردة الشعب السوداني الذي سيشيع إنقلاب ٢٥ أكتوبر، ويحاكم منفذيه وكل مُتواطئ ضد ثورة ديسمبر المجيدة.