الأردن.. مسيرة احتجاجية لرفض 'مقايضة الكهرباء بالماء' مع 'إسرائيل'

العالم _ الأردن

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام المسجد الحسيني، وصولا إلى ساحة النخيل (مسافة تقدر بحوالي كيلو متر) وسط تواجد أمني مشدد، بالعاصمة عمان.

ودعت قوى شعبية وحزبية ونقابية بالأردن، إلى تنظيم المسيرة الاحتجاجية لرفض الدخول مع إسرائيل في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

واشار المتظاهرين الى انه يوجد خيارات عدة للوصول الى الامن المائي في الاردن بعيدا عن الاستعانة بالاحتلال. وطالب المتظاهرون بحل الحكومة في حال لن يعودوا عن الاتفاقية.

والإثنين، أعلن الأردن توقيع "إعلان نوايا" مع الإمارات وإسرائيل؛ للدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، من المرجح أن يحصل الأردن بموجبه على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا".

ويصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه.