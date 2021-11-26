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روسیا
ترکیا
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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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مراسل العالم: انكسار زحف واسع للمرتزقة على جنوب شرق حيس بالحديدة ما أدى الى مقتل وجرح عدد من المرتزقة وعدم تمكنهم من إحراز أي تقدم
مراسل العالم: انكسار زحف واسع للمرتزقة على جنوب شرق حيس بالحديدة استمر لساعات
مصادر عراقية: اسقاط حواجز كونكريتية تابعة للمنطقة الخضراء في بغداد من قبل المحتجين على نتائج الانتخابات
عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع بوريل: يجب أن تكون هناك ضمانة قوية وكافية بأن الأمريكي الذي لا يمكن الوثوق به لن يترك الاتفاق النووي مرة أخرى
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان باتصال هاتفي مع جوزيب بوريل: يمكن التوصل لاتفاق جيد وفوري إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة لالتزاماتها كاملة والغاء الحظر
زعيم التيار الصدري بالعراق السيد مقتدى الصدر يطالب في تغريدة بكشف نتائج التحقيقات في الاعتداء على منزل رئيس الوزراء وإنزال العقاب بالمنفذين
إيطاليا تفرض حظرا على دخول من زاروا مجموعة من دول جنوب قارة أفريقيا خلال الأربعة عشر يوما الماضية بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يستطلع آخر الانجازات الايرانية في مجال الفضاء ويرأس اجتماعا للمجلس الاعلى للفضاء
مراسلة العالم: استمرار عملية التسوية بمركز مدينة الميادين في ريف دير الزور السوري في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 25-11-2021
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الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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