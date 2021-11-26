وقفات احتجاجية يمنية ضد العدوان الاميركي

العالم-اليمن

وخلال الوقفات ندد أبناء محافظة صنعاء بالعدوان العسكري والاقتصادي الذي تقوده أمريكا بحق الشعب اليمني على مدى سبع سنوات.

وحمّل المشاركون الإدارة الأمريكية مسؤولية العدوان الغاشم وارتكاب أبشع الجرائم والحصار الخانق المفروض على اليمن، لافتين إلى أن أمريكا هي المسؤولة الأولى عن مختلف الحروب على الشعب اليمني منذ بداية المشروع القرآني واستشهاد السيد حسين بدرالدين الحوثي وحتى يومنا هذا.

ونوه أبناء مديريات صنعاء أن لغة القوة وحمل ثقافة الشهادة هي السبيل الوحيد لمواجهة قوى الاستكبار وفي مقدمتها أمريكا، داعين إلى النفير العام ومواصلة رفد الجبهات بالرجال والعتاد.

وجدد بيان الوقفات الإدانة لجريمة مرتزقة العدوان بحق الأسرى، مؤكدين أن دمائهم لم تذهب هدرا بل ستثمر نصرا وعزة.

واختتم البيان بالشجب والتنديد بقرار السلطات الأسترالية بتصنيف حزب الله "كمنظمة إرهابية".

واما أقيمت عدد من الوقفات الشعبية عقب صلاة الجمعة في عدد من مديريات محافظة ريمة تنديدا بالتصعيد الأمريكي على الشعب اليمني.

الوقفات الشعبية التي أقيمت بمديريات بلاد الطعام وكُسمة والجعفرية نددت بالتصعيد الأمريكي على مختلف المحافظات واستمرار الحصار على أبناء الشعب اليمني.

واستنكر المشاركون في الوقفات الشعبية ما أقدم عليه طيران العدوان من جريمة استهداف لأسرة المواطن محفوظ وأسرته في حيس والتي لا تقل بشاعة عن قتل الأسرى من قبل مرتزقة العدوان.

كما استنكر المشاركون ما قامت به السلطات الأسترالية من تصنيف حزب الله منظمة "إرهابية" والذي يؤكد تماسك محور المقاومة في كل الأصعدة.

وأكد المشاركون الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال ومواجهة التصعيد بالتصعيد حتى الانتصار.