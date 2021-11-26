ماكرون يبدي استغرابه إزاء سلوك بريطانيا ويدعوها الى 'التعاون الجاد'

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وجاء تصريح الرئيس الفرنسي هذا بعد نشر حكومة لندن رسالة بعث بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى ماكرون، انتقد فيها طريقة تعامل حكومة باريس مع تدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى المملكة المتحدة، داعيا فرنسا إلى إعادة استقبال المهاجرين الذين نجحوا في عبور بحر المانش ووصلوا إلى بريطانيا.

وقال ماكرون، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في روما اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في معرض تعليقه على هذه الرسالة، إن "أساليب لندن غير الجدية تستدعي الاستغراب"، قائلا إنه "لا يجوز أن يجري التواصل بين مسؤول وآخر بخصوص مسائل كهذه عبر "تويتر" وعبر نشر رسائل".

وشدد ماكرون على أن المهاجرين لا يرغبون في البقاء بفرنسا بل يسعون إلى الوصول إلى بريطانيا بأي ثمن، مضيفا: "الرد الحقيقي يجب أن يتمثل بالتعاون الجاد بغية القضاء على شبكات تهريب المهاجرين".

وفي وقت سابق من اليوم، ألغى وزير داخلية فرنسا، جيرالد دارمانان، محادثات كان من المقرر أن يجريها الأحد القادم في مدينة كاليه مع نظيرته البريطانية، بريتي باتيل، احتجاجا على نشر مكتب جونسون رسالته إلى ماكرون.

وقال المتحدث باسم بوريس جونسون إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ليس آسفا للرسالة الموجهة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون التي أغضبت باريس بشأن ملف المهاجرين، مؤكدا أنها كتبت "بروح شراكة وتعاون".

وردا على سؤال عما إذا كان آسفا على هذه الرسالة التي طلب فيها من الفرنسيين إعادة المهاجرين الذين يعبرون بحر المانش بشكل غير قانوني على أثر مقتل مهاجرين غرقا، قال المتحدث "لا، كما قال رئيس الوزراء شخصيا، أكد مع الرئيس ماكرون بأن الوضع ملح".

وأكد المتحدث أن الرسالة المنشورة على تويتر تهدف إلى "تعميق تعاوننا الحالي" في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال المتحدث نفسه "نريد العمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين بما في ذلك فرنسا بشكل واضح بشأن المشكلة المشتركة حتى نتمكن من إيجاد حلول مشتركة".

ورأى أنه "تحد عالمي يجب أن نستجيب له بشكل جماعي مع الفرنسيين وشركائنا الأوروبيين الآخرين"، مؤكدا أنه من الضروري "بذل المزيد" من الجهود.

وتصاعدت الخلافات بين لندن وباريس بشأن ملف الهجرة بعد غرق 27 مهاجرا حاولوا اجتياز قناة المانش للوصول إلى بريطانيا قبالة سواحل فرنسا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في أسوأ حادث من نوعه.