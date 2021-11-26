الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

أردوغان يلقي باللوم على القوى الخارجية في تدهور الليرة التركية

أردوغان يلقي باللوم على القوى الخارجية في تدهور الليرة التركية
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باللوم على قوى خارجية في سقوط الليرة، وقال إن خفض سعر الفائدة سيستمر.

العالم ـ تركيا

وقال أردوغان : "هذا المعدل سينخفض، سوف ينخفض! نحن، شعبنا، مزارعونا لن يمزقهم المعدل".

وتابع قائلا: "هناك عملاء أجانب يهاجموننا لكن مهما فعلوا فلن نتخلى عن برنامجنا الاقتصادي".

هذا وانخفض سعر العملة التركية على مدار العام بأكثر من 40%، وسجل يوم الثلاثاء رقما قياسيا جديدا سلبيا، حيث انخفض من 11.37 إلى 13.21 ليرة للدولار. هذا الانخفاض الحاد في يوم واحد هو الأقصى خلال العشرين عاما الماضية. حدث ذلك بعد يوم الخميس الماضي حين قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الخصم إلى 15% من 16%.

ويوم الاثنين، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى في خطاب متلفز لصالح خفض سعر الفائدة. وفي وقت سابق، اتهم زعماء أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا أردوغان بعدم الكفاءة ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة وسط انخفاض قياسي في سعر صرف الليرة. ورفض الزعيم التركي الدعوة قائلا إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا ستجرى كما هو مخطط لها في يونيو/ حزيران 2023.

وتجددت الاحتجاجات في اسطنبول، العاصمة الاقتصادية لتركيا، اليوم الجمعة، بسبب انهيار العملة التركية الأسبوع الماضي بعد خفض المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي رغم صعود التضخم.

وسجلت الليرة التركية يوم الأربعاء الماضي مستويات تاريخية منخفضة أمام الدولار، بعد قيام البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة.

ومنذ بداية العام الجاري 2021 فقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار، فيما يقترب معدل التضخم في تركيا من مستوى 20% الأمر الذي يؤثر على وصول الأتراك للسلع الأساسية. وخلال الأسبوع الماضي شهدت اسطنبول وأنقرة احتجاجات مماثلة، حيث طالب المتظاهرون الحكومة التركية بالاستقالة.

روابط ذات صلة

كرسي أردوغان يهتز.. الأتراك يتظاهرون بسبب تدهور قيمة العملة

هل تُسقط "الليرة" التركية "السلطان" أردوغان؟

شاهد.. تداعيات انهيار الليرة على المشهد التركي

ميدل ايست اي: زيارة محمد بن زايد إلى تركيا مهمة لاقتصادها

أردوغان يرفض الانتخابات المبكرة و زعيم المعارضة يصفه بـ'مشكلة الأمن القومي'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أردوغان يلقي باللوم على القوى الخارجية في تدهور الليرة التركية

احباط هجوم ارهابي امام مقر وزراة الداخلية التونسية

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا وجنوب أفريقيا

مملوك يسلم لجنة التحقيق الروسية وثائق تخص جرائم الارهاب

'الانقاذ الوطني' يكرم دور قناة العالم في تغطية احداث اليمن

الأردن: ارتفاع على درجات الحرارة وطقس لطيف في بعض المناطق