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في ظل توتر العلاقات الاسبانية المغربية

سفير ألمانيا لدى إسبانيا يلتقي مسؤولين عسكريين‬ في مليلية

سفير ألمانيا لدى إسبانيا يلتقي مسؤولين عسكريين‬ في مليلية
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

زار السفير الألماني في إسبانيا، دولد وأرنولف براون، اليوم الجمعة، مدينة مليلية الخاضعة للاحتلال الإسباني في شمال إفريقيا، والتقى بعدد من المسؤولين الإسبان.

العالم - المغرب

وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن وفدا من الدبلوماسيين الألمان، من بينهم قنصل ومسؤول استخبارات، رافقوا السفير في زيارته.

وعقد الوفد الألماني اجتماعا مع مندوب الحكومة في مليلية، قبل أن يجتمع مع مسؤولين عسكريين في قيادة الحرس المدني، من بينهم عقيد قيادة الحرس المدني أنطونيو سيراس، والمقدم أرتورو أورتيغا، وكذلك خوسيه مانويل جوميز، رئيس العمليات الإقليمية في القيادة العليا للشرطة.

وتأتي الزيارة في وقت تمر فيه العلاقات بيالمغرب وإسبانيا بفترة جمود، خاصة بعد واقعة بناء المغرب مزرعة لتربية الأسماك بجوار مياه الجزر الجعفرية، حيث كشفت مصادر دبلوماسية أن "مدريد قدمت احتجاجا رسميا لسفارة الرباط في مدريد" بهذا الصدد.

وتعتبر إسبانيا أن بناء مزرعة لتربية الأسماك بجوار الجزر المذكورة إجراء ينطوي على احتلال غير شرعي للمياه الإقليمية الإسبانية، وفي المقابل، لا يعترف المغرب بسيادة إسبانيا عليها.

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