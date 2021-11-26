بوتين يزور الهند في السادس من ديسمبر المقبل

العالم ـ أسيا والباسفيك

وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن يناقش الرئيس الروسي مع رئيس الوزراء الهندي سبل المزيد من تطوير العلاقات الثنائية، وخاصة الشراكة الاستراتيجية المميزة بين البلدين.

وأضاف الكرملين أن بوتين ومودي سيتبادلان وجهات النظر حول موضوعات الساعة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك العمل المشترك داخل مجموعة العشرين ومجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.

ودعا وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في وقت سابق من اليوم، روسيا والصين، للعمل سويا لتقديم المساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان.