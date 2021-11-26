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المنظمة العربية لحقوق الانسان تنشر أسماء 34 معتقلا لليوم الرابع بالاردن

المنظمة العربية لحقوق الانسان تنشر أسماء 34 معتقلا لليوم الرابع بالاردن
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

نشرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانياً، أسماء 34 معتقلاً في الأردن، على ذمة المسيرات الاحتجاجية الرافضة للتطبيع.

العالم _ الأردن

وقالت المنظمة في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني إن الأجهزة الأمنية في الأردن تواصل لليوم الرابع على التوالي، اعتقال 34 طالباً جامعياً وناشطاً سياسياً، على خلفية مشاركتهم في وقفات سلمية احتجاجاً على اتفاق النوايا “الماء مقابل الكهرباء” الذي بدأت الحكومة بالتفاوض حوله مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المنظمة إنه “أثناء الاعتقال؛ تعرض كثير من الموقوفين للضرب والإهانة والتفتيش المذل الذي وصل حد التجريد من الملابس”.

ونقلت عن أهالي معتقلين في سجن ارميمين قولهم إن أبناءهم وُضعوا في زنازين انفرادية، “أما ذوو المعتقلين في سجن قفقفا فوُضعوا مع أصحاب الأسبقيات كالقتل والاتجار بالمخدرات” وفق المنظمة.

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