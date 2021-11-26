1474إصابة جديدة بـكورونا و8 حالات وفاة في لبنان

العالم_لبنان

وأوضحت أنّ 1457 إصابة مسجلة تعود لمقيمين، و17 إصابة من الوافدين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 8 حالات وفاة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8693.

و في السياق كشف وزير الصحة لبنان فراس الأبيض اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي لعرض آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، أن 80% من إصابات كورونا هي لغير الملقحين، فيما المناطق التي شهدت أقل نسبة لقاحات تشهد حالياً إصابات أعلى من غيرها.

وشدد على أنه لاحظنا بعض التراخي من المواطنين في تطبيق إجراءات الوقاية والإرشادات، ويجب إعادة تذكير الناس بوجود الفيروس".

وأشار وزير الصحة، إلى أن افتتاح العام الدّراسي، ساهم في الزيادة بالإصابات بفيروس كورونا، ونحن في وزارة الصحة ندرك تماماً أهمية الوضع الصحي بالنسبة للقطاع التربوي ونعمل لتأمين اللقاحات، وأصبح لدينا برنامج للترصّد الجيني للمتحورات وغالبية المتحورات في لبنان دلتا والمتفرّع عنها.

وأكد الأبيض، أننا بحاجة لتعزيز حملة اللقاحات في البلد، وكل المسجلين على المنصة، ستصلهم رسائل خلال الأيام المقبلة، ليتلقوا اللقاح، وندعو الجميع للتسجيل على المنصة، ومن الآن فإن كل الفئات العمرية بإمكانها الحصول على لقاح فايزر.

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